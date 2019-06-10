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Материалы
Новости
Лучшие тексты
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Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
«Реал» выиграл у «Барселоны»
Андраж Струна
№23
Полузащитник
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Команда
ПАС
Гражданство
Словения
Дата рождения
23 апр. 1989 (31) год
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
Сезон:
2019
10.06.2019
10 июня 2019
пн
21:45
Латвия
0 : 5
Словения
10.06.2019
10 июня 2019
пн
21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 4 тур
Латвия
0
Словения
5
был в запасе
07.06.2019
07 июня 2019
пт
21:45
Австрия
1 : 0
Словения
07.06.2019
07 июня 2019
пт
21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 3 тур
Австрия
1
Словения
0
был в запасе
24.03.2019
24 марта 2019
вс
22:45
Словения
1 : 1
Северная Македония
24.03.2019
24 марта 2019
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 2 тур
Словения
1
Северная Македония
1
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 2 тур
21.03.2019
21 марта 2019
чт
22:45
Израиль
1 : 1
Словения
21.03.2019
21 марта 2019
чт
22:45
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 1 тур
Израиль
1
Словения
1
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 1 тур