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Олимпиада
«Реал» выиграл у «Барселоны»
Ян Облак
№13
Вратарь
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Команда
Атлетико
Гражданство
Словения
Дата рождения
7 янв. 1993 (28) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
отборочные матчи к чм. европа
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига наций. лига с
отбор че-2020
испания. кубок
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
22:00
Бетис
-:-
Атлетико
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Бетис
-
Атлетико
-
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
22:00
Севилья
1 : 0
Атлетико
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Севилья
1
Атлетико
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 29 тур
21.03.2021
21 марта 2021
вс
20:30
Атлетико
1 : 0
Алавес
21.03.2021
21 марта 2021
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Атлетико
1
Алавес
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 28 тур
13.03.2021
13 марта 2021
сб
23:00
Хетафе
0 : 0
Атлетико
13.03.2021
13 марта 2021
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Хетафе
0
Атлетико
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
10.03.2021
10 марта 2021
ср
21:00
Атлетико
2 : 1
Атлетик
10.03.2021
10 марта 2021
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Атлетико
2
Атлетик
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
07.03.2021
07 марта 2021
вс
18:15
Атлетико
1 : 1
Реал
07.03.2021
07 марта 2021
вс
18:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Атлетико
1
Реал
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
23:00
Вильярреал
0 : 2
Атлетико
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Вильярреал
0
Атлетико
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
18:15
Атлетико
0 : 2
Леванте
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
18:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Атлетико
0
Леванте
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 24 тур
17.02.2021
17 февр. 2021
ср
21:00
Леванте
1 : 1
Атлетико
17.02.2021
17 февр. 2021
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Леванте
1
Атлетико
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 2 тур
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
16:00
Гранада
1 : 2
Атлетико
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Гранада
1
Атлетико
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
08.02.2021
08 февр. 2021
пн
23:00
Атлетико
2 : 2
Сельта
08.02.2021
08 февр. 2021
пн
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Атлетико
2
Сельта
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 22 тур
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
18:15
Кадис
2 : 4
Атлетико
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
18:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Кадис
2
Атлетико
4
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
23:00
Атлетико
3 : 1
Валенсия
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Атлетико
3
Валенсия
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 20 тур
21.01.2021
21 янв. 2021
чт
23:30
Эйбар
1 : 2
Атлетико
21.01.2021
21 янв. 2021
чт
23:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Эйбар
1
Атлетико
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 19 тур
12.01.2021
12 янв. 2021
вт
23:30
Атлетико
2 : 0
Севилья
12.01.2021
12 янв. 2021
вт
23:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Атлетико
2
Севилья
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 1 тур
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
18:15
Алавес
1 : 2
Атлетико
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
18:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Алавес
1
Атлетико
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
30.12.2020
30 дек. 2020
ср
21:15
Атлетико
1 : 0
Хетафе
30.12.2020
30 дек. 2020
ср
21:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Атлетико
1
Хетафе
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 16 тур
22.12.2020
22 дек. 2020
вт
21:45
Реал Сосьедад
0 : 2
Атлетико
22.12.2020
22 дек. 2020
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Реал Сосьедад
0
Атлетико
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 15 тур
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
16:00
Атлетико
3 : 1
Эльче
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Атлетико
3
Эльче
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
23:00
Реал
2 : 0
Атлетико
63'
63'
63'
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
23:00
63'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2
Атлетико
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 13 тур
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