Михай Пинтилий
№8
Полузащитник
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Команда
Аль-Хиляль
Гражданство
Румыния
Дата рождения
9 нояб. 1984 (36) лет
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
29.08.2019 29 авг. 2019 чт 22:00
Витория Гимараеш
1 : 0
Стяуа
29.08.2019 29 авг. 2019 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Витория Гимараеш
1
Стяуа
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
22.08.2019 22 авг. 2019 чт 21:30
Стяуа
0 : 0
Витория Гимараеш
57'
57'
57'
22.08.2019 22 авг. 2019 чт 21:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Стяуа
0
Витория Гимараеш
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 20:00
Млада Болеслав
0 : 1
Стяуа
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Млада Болеслав
0
Стяуа
1
был в запасе