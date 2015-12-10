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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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«Реал» выиграл у «Барселоны»
Аркадиуш Пих
№13
Нападающий
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Команда
Легия
Гражданство
Польша
Дата рождения
7 июня 1985 (35) лет
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2015/2016
10.12.2015
10 дек. 2015
чт
21:00
Наполи
5 : 2
Легия
10.12.2015
10 дек. 2015
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Наполи
5
Легия
2
был в запасе
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
23:05
Легия
1 : 0
Мидтьюлланд
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Легия
1
Мидтьюлланд
0
был в запасе
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
20:00
Мидтьюлланд
1 : 0
Легия
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Мидтьюлланд
1
Легия
0
был в запасе