Вальдемар Собота
№17
Полузащитник
Подписаться
Команда
Санкт-Паули
Гражданство
Польша
Дата рождения
19 мая 1987 (33) года
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.11.2014 06 нояб. 2014 чт 21:00
Копенгаген
0 : 4
Брюгге
06.11.2014 06 нояб. 2014 чт 21:00
минуты: 77' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Копенгаген
0
Брюгге
4
минуты: 77' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 22:05
Брюгге
1 : 1
Копенгаген
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 22:05
минуты: 1' - 56'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Брюгге
1
Копенгаген
1
минуты: 1' - 56' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур