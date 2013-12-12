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Олимпиада
«Реал» выиграл у «Барселоны»
Александр Пащенко
№89
Полузащитник
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Команда
Шериф
Гражданство
Молдова
Дата рождения
28 мая 1989 (31) год
Рост
183
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2013/2014
12.12.2013
12 дек. 2013
чт
23:05
Шериф
2 : 0
Тромсе
12.12.2013
12 дек. 2013
чт
23:05
минуты: 68' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Шериф
2
Тромсе
0
минуты: 68' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
20:00
Анжи
1 : 1
Шериф
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Анжи
1
Шериф
1
был в запасе
07.11.2013
07 нояб. 2013
чт
23:05
Тоттенхэм
2 : 1
Шериф
07.11.2013
07 нояб. 2013
чт
23:05
минуты: 73' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Тоттенхэм
2
Шериф
1
минуты: 73' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
20:00
Шериф
0 : 2
Тоттенхэм
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Шериф
0
Тоттенхэм
2
был в запасе
03.10.2013
03 окт. 2013
чт
20:00
Тромсе
1 : 1
Шериф
03.10.2013
03 окт. 2013
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Тромсе
1
Шериф
1
был в запасе
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
22:05
Шериф
0 : 0
Анжи
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Шериф
0
Анжи
0
был в запасе