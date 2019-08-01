Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Криштиану Роналду
Жерар Пике
Лионель Месси
Гиа Григалава
Карим Бензема
Неймар Да Силва
Златан Ибрагимович
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Квинси Промес
Артем Дзюба
Россия
Словакия
Нидерланды
США
Косово
Франция
Бельгия
Португалия
Китай
Мальта
Германия
Барселона
Манчестер Сити
Спартак
Зенит
Уфа
Бавария
Ливерпуль
Реал
Краснодар
ЦСКА
Динамо
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
«Реал» выиграл у «Барселоны»
Анар Назиров
№30
Вратарь
Подписаться
Команда
Гражданство
Азербайджан
Дата рождения
8 сент. 1985 (35) лет
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
20:00
Динамо
3 : 0
Габала
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Динамо
3
Габала
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
25.07.2019
25 июля 2019
чт
18:00
Габала
0 : 2
Динамо
25.07.2019
25 июля 2019
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Габала
0
Динамо
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд