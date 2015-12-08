Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Криштиану Роналду
Жерар Пике
Лионель Месси
Гиа Григалава
Карим Бензема
Неймар Да Силва
Златан Ибрагимович
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Квинси Промес
Артем Дзюба
Россия
Словакия
Нидерланды
США
Косово
Франция
Бельгия
Португалия
Китай
Мальта
Германия
Барселона
Манчестер Сити
Спартак
Зенит
Уфа
Бавария
Ливерпуль
Реал
Краснодар
ЦСКА
Динамо
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
«Реал» выиграл у «Барселоны»
Бауржан Джолчиев
№22
Нападающий
Подписаться
Команда
Астана
Гражданство
Казахстан
Дата рождения
8 мая 1990 (30) лет
Рост
190
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2015/2016
08.12.2015
08 дек. 2015
вт
22:45
Галатасарай
1 : 1
Астана
08.12.2015
08 дек. 2015
вт
22:45
минуты: 74' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Галатасарай
1
Астана
1
минуты: 74' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
03.11.2015
03 нояб. 2015
вт
18:00
Астана
0 : 0
Атлетико
60'
60'
60'
03.11.2015
03 нояб. 2015
вт
18:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Астана
0
Атлетико
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
30.09.2015
30 сент. 2015
ср
19:00
Астана
2 : 2
Галатасарай
30.09.2015
30 сент. 2015
ср
19:00
минуты: 1' - 78'
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Астана
2
Галатасарай
2
минуты: 1' - 78' / Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
15.09.2015
15 сент. 2015
вт
21:45
Бенфика
2 : 0
Астана
24'
24'
24'
15.09.2015
15 сент. 2015
вт
21:45
минуты: 1' - 81'
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Бенфика
2
Астана
0
минуты: 1' - 81' / Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур