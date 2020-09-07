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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
«Реал» выиграл у «Барселоны»
Бауржан Исламхан
№9
Полузащитник
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Команда
Кайрат
Гражданство
Казахстан
Дата рождения
23 февр. 1993 (28) лет
Рост
174
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига наций. лига с
отбор че-2020
лига европы квалификация
россия. премьер-лига
Сезон:
2020/2021
07.09.2020
07 сент. 2020
пн
17:00
Казахстан
1 : 2
Белоруссия
07.09.2020
07 сент. 2020
пн
17:00
минуты: 1' - 81'
Лига наций. Лига С, 2 тур
Казахстан
1
Белоруссия
2
минуты: 1' - 81' / Лига наций. Лига С, 2 тур
04.09.2020
04 сент. 2020
пт
19:00
Литва
0 : 2
Казахстан
04.09.2020
04 сент. 2020
пт
19:00
минуты: 1' - 70'
Лига наций. Лига С, 1 тур
Литва
0
Казахстан
2
минуты: 1' - 70' / Лига наций. Лига С, 1 тур