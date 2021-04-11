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Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
«Реал» выиграл у «Барселоны»
Сергей Баланович
№77
Полузащитник
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Команда
Акрон
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
29 авг. 1987 (33) года
Рост
176
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
лига европы квалификация
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2020/2021
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
15:00
Акрон
-:-
Динамо
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Акрон
-
Динамо
-
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
15:00
Акрон
1 : 1
Иртыш
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 35 тур
Акрон
1
Иртыш
1
был в запасе
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
14:00
Акрон
0 : 0
Томь
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
14:00
минуты: 1' - 62'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Акрон
0
Томь
0
минуты: 1' - 62' / Россия. ФНЛ, 34 тур
28.03.2021
28 марта 2021
вс
16:00
Чертаново
0 : 1
Акрон
28.03.2021
28 марта 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Чертаново
0
Акрон
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
24.03.2021
24 марта 2021
ср
15:00
Акрон
0 : 0
Нижний Новгород
24.03.2021
24 марта 2021
ср
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Акрон
0
Нижний Новгород
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
20.03.2021
20 марта 2021
сб
13:00
Енисей
0 : 1
Акрон
20.03.2021
20 марта 2021
сб
13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
Енисей
0
Акрон
1
был в запасе