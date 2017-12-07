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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
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Олимпиада
«Реал» выиграл у «Барселоны»
Махаран Ради
№7
Полузащитник
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Команда
Хапоэль
Гражданство
Израиль
Дата рождения
1 июля 1982 (38) лет
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2013/2014
07.12.2017
07 дек. 2017
чт
23:05
Хапоэль
0 : 2
Виктория
07.12.2017
07 дек. 2017
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Хапоэль
0
Виктория
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
21:00
Лугано
1 : 0
Хапоэль
63'
63'
63'
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Лугано
1
Хапоэль
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
02.11.2017
02 нояб. 2017
чт
23:05
Стяуа
1 : 1
Хапоэль
36'
36'
36'
02.11.2017
02 нояб. 2017
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Стяуа
1
Хапоэль
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
20:00
Хапоэль
1 : 2
Стяуа
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Хапоэль
1
Стяуа
2
был в запасе
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
20:00
Виктория
3 : 1
Хапоэль
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Виктория
3
Хапоэль
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур