Серхио Гарабато
№26
Вратарь
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Команда
Саламанка
Гражданство
Испания
Дата рождения
16 мая 1989 (31) год
Рост
187
Вес
97
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.02.2013 25 февр. 2013 пн 22:59
Леванте
0 : 2
Осасуна
25.02.2013 25 февр. 2013 пн 22:59
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Леванте
0
Осасуна
2
был в запасе
17.02.2013 17 февр. 2013 вс 14:00
Реал Сосьедад
1 : 1
Леванте
17.02.2013 17 февр. 2013 вс 14:00
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
1
Леванте
1
был в запасе