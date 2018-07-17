Джерсон Кабрал
№7
Нападающий
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Команда
Бастия
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
3 янв. 1991 (30) лет
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.07.2018 17 июля 2018 вт 18:45
Левски
3 : 2
Вадуц
85'
52'
85'
52'
85'
52'
17.07.2018 17 июля 2018 вт 18:45
85'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Левски
3
Вадуц
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд