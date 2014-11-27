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Материалы
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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Рубен Схакен
№20
Нападающий
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Команда
АДО Ден Хааг
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
3 апр. 1982 (39) лет
Рост
172
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2014/2015
27.11.2014
27 нояб. 2014
чт
21:00
Фейеноорд
2 : 0
Севилья
27.11.2014
27 нояб. 2014
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Фейеноорд
2
Севилья
0
был в запасе
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
22:05
Севилья
2 : 0
Фейеноорд
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
22:05
минуты: 1' - 64'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Севилья
2
Фейеноорд
0
минуты: 1' - 64' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур