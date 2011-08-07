Пьеррик Крос
№29
Защитник
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Команда
Ред Стар
Гражданство
Франция
Дата рождения
17 марта 1993 (28) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.08.2011 07 авг. 2011 вс 22:00
Бордо
1 : 2
Сент-Этьен
07.08.2011 07 авг. 2011 вс 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Бордо
1
Сент-Этьен
2
был в запасе