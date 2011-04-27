Папа Мусса М'Бов
№34
Защитник
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Команда
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
7 февр. 1992 (29) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.04.2011 27 апр. 2011 ср 20:00
Марсель
4 : 2
Ницца
27.04.2011 27 апр. 2011 ср 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Марсель
4
Ницца
2
был в запасе
30.10.2010 30 окт. 2010 сб 20:00
Осер
2 : 0
Ницца
30.10.2010 30 окт. 2010 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Осер
2
Ницца
0
был в запасе