Игорь Березовский
№24
Вратарь
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Команда
Дармштадт
Гражданство
Украина
Дата рождения
24 авг. 1990 (30) лет
Рост
194
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
01.04.2017 01 апр. 2017 сб 16:30
РБ Лейпциг
4 : 0
Дармштадт
01.04.2017 01 апр. 2017 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
РБ Лейпциг
4
Дармштадт
0
был в запасе
18.03.2017 18 марта 2017 сб 17:30
Вольфсбург
1 : 0
Дармштадт
18.03.2017 18 марта 2017 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Вольфсбург
1
Дармштадт
0
был в запасе
04.03.2017 04 марта 2017 сб 17:30
Вердер
2 : 0
Дармштадт
04.03.2017 04 марта 2017 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Вердер
2
Дармштадт
0
был в запасе
18.12.2016 18 дек. 2016 вс 17:30
Дармштадт
0 : 1
Бавария
18.12.2016 18 дек. 2016 вс 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Дармштадт
0
Бавария
1
был в запасе
10.12.2016 10 дек. 2016 сб 17:30
Фрайбург
1 : 0
Дармштадт
10.12.2016 10 дек. 2016 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Фрайбург
1
Дармштадт
0
был в запасе