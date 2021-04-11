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Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Фредерик Соренсен
№30
Защитник
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Команда
Кельн
Гражданство
Дания
Дата рождения
14 апр. 1992 (28) лет
Рост
193
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
германия. кубок
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2020/2021
2017/2018
2016/2017
2015/2016
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
19:00
Кельн
-:-
Майнц
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Кельн
-
Майнц
-
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
17:30
РБ Лейпциг
0 : 0
Кельн
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
РБ Лейпциг
0
Кельн
0
был в запасе
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
17:30
Кельн
2 : 2
Вольфсбург
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Кельн
2
Вольфсбург
2
был в запасе
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
20:00
Кельн
1 : 2
Унион
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
20:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Кельн
1
Унион
2
был в запасе
06.11.2020
06 нояб. 2020
пт
22:30
Вердер
1 : 1
Кельн
06.11.2020
06 нояб. 2020
пт
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Вердер
1
Кельн
1
был в запасе
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
17:30
Кельн
1 : 2
Бавария
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Кельн
1
Бавария
2
был в запасе
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
16:30
Кельн
1 : 1
Айнтрахт
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Кельн
1
Айнтрахт
1
был в запасе
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
16:30
Кельн
1 : 3
Боруссия
90'
90'
90'
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Кельн
1
Боруссия
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 3 тур
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
16:30
Арминия
1 : 0
Кельн
90'
90'
90'
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
16:30
минуты: 86' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Арминия
1
Кельн
0
минуты: 86' - 90' / Германия. Бундеслига, 2 тур