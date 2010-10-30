Тобиас Хайтц
№5
Защитник
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
12 февр. 1992 (29) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
30.10.2010 30 окт. 2010 сб 19:30
Шальке-04
0 : 1
Байер
30.10.2010 30 окт. 2010 сб 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0
Байер
1
был в запасе