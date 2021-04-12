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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Эрмин Бичакчич
№4
Защитник
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Команда
Хоффенхайм
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
24 янв. 1990 (31) год
Рост
185
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
лига наций. лига а
отбор че-2020
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2010/2011
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
21:30
Хоффенхайм
-:-
Байер
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
21:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Хоффенхайм
-
Байер
-
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
16:30
Хоффенхайм
4 : 1
Бавария
16'
16'
16'
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
16:30
16'
минуты: 1' - 39'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Хоффенхайм
4
Бавария
1
минуты: 1' - 39' / Германия. Бундеслига, 2 тур
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
16:30
Кельн
2 : 3
Хоффенхайм
45'
45'
45'
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Кельн
2
Хоффенхайм
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 1 тур