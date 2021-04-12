Эрмин Бичакчич
№4
Защитник
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Команда
Хоффенхайм
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
24 янв. 1990 (31) год
Рост
185
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 21:30
Хоффенхайм
-:-
Байер
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 21:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Хоффенхайм
-
Байер
-
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 16:30
Хоффенхайм
4 : 1
Бавария
16'
16'
16'
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 16:30
16'
минуты: 1' - 39'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Хоффенхайм
4
Бавария
1
минуты: 1' - 39' / Германия. Бундеслига, 2 тур
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 16:30
Кельн
2 : 3
Хоффенхайм
45'
45'
45'
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Кельн
2
Хоффенхайм
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 1 тур