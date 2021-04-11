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Олимпиада
Никола Сансоне
№10
Нападающий
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Команда
Болонья
Гражданство
Италия
Дата рождения
10 сент. 1991 (29) лет
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
испания. примера
испания. кубок
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
германия. бундеслига
Сезон:
2020/2021
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
19:00
Рома
-:-
Болонья
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Рома
-
Болонья
-
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
21:45
Болонья
0 : 1
Интер
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
21:45
минуты: 1' - 69'
Италия. Серия А, 29 тур
Болонья
0
Интер
1
минуты: 1' - 69' / Италия. Серия А, 29 тур
20.03.2021
20 марта 2021
сб
17:00
Кротоне
2 : 3
Болонья
20.03.2021
20 марта 2021
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Кротоне
2
Болонья
3
был в запасе
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:30
Болонья
3 : 1
Сампдория
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:30
минуты: 69' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Болонья
3
Сампдория
1
минуты: 69' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
07.03.2021
07 марта 2021
вс
22:45
Наполи
3 : 1
Болонья
07.03.2021
07 марта 2021
вс
22:45
минуты: 1' - 65'
Италия. Серия А, 26 тур
Наполи
3
Болонья
1
минуты: 1' - 65' / Италия. Серия А, 26 тур
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
Кальяри
1 : 0
Болонья
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Кальяри
1
Болонья
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
20:00
Болонья
2 : 0
Лацио
64'
64'
64'
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
20:00
64'
минуты: 1' - 79'
Италия. Серия А, 24 тур
Болонья
2
Лацио
0
минуты: 1' - 79' / Италия. Серия А, 24 тур
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
22:45
Сассуоло
1 : 1
Болонья
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
22:45
минуты: 1' - 62'
Италия. Серия А, 23 тур
Сассуоло
1
Болонья
1
минуты: 1' - 62' / Италия. Серия А, 23 тур
12.02.2021
12 февр. 2021
пт
22:45
Болонья
1 : 1
Беневенто
1'
1'
1'
12.02.2021
12 февр. 2021
пт
22:45
1'
минуты: 1' - 71'
Италия. Серия А, 22 тур
Болонья
1
Беневенто
1
минуты: 1' - 71' / Италия. Серия А, 22 тур
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
20:00
Парма
0 : 3
Болонья
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
20:00
минуты: 1' - 66'
Италия. Серия А, 21 тур
Парма
0
Болонья
3
минуты: 1' - 66' / Италия. Серия А, 21 тур
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
17:00
Болонья
1 : 2
Милан
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
17:00
минуты: 1' - 67'
Италия. Серия А, 20 тур
Болонья
1
Милан
2
минуты: 1' - 67' / Италия. Серия А, 20 тур
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
14:30
Ювентус
2 : 0
Болонья
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
14:30
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Ювентус
2
Болонья
0
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
17:00
Болонья
1 : 0
Верона
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
17:00
минуты: 84' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Болонья
1
Верона
0
минуты: 84' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
22:45
Интер
3 : 1
Болонья
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Интер
3
Болонья
1
был в запасе
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
17:00
Болонья
1 : 0
Кротоне
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
17:00
минуты: 18' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Болонья
1
Кротоне
0
минуты: 18' - 90' / Италия. Серия А, 9 тур
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
17:00
Сампдория
1 : 2
Болонья
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
17:00
минуты: 86' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Сампдория
1
Болонья
2
минуты: 86' - 90' / Италия. Серия А, 8 тур