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Материалы
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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Робби Брэди
№12
Нападающий
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Команда
Бернли
Гражданство
Ирландия
Дата рождения
14 янв. 1992 (29) лет
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к чм. европа
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига наций. лига в
отбор че-2020
Сезон:
2021
27.03.2021
27 марта 2021
сб
22:45
Ирландия
0 : 1
Люксембург
27.03.2021
27 марта 2021
сб
22:45
минуты: 46' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Ирландия
0
Люксембург
1
минуты: 46' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
24.03.2021
24 марта 2021
ср
22:45
Сербия
3 : 2
Ирландия
24.03.2021
24 марта 2021
ср
22:45
минуты: 79' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Сербия
3
Ирландия
2
минуты: 79' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур