Денис Томалья
№18
Нападающий
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Команда
Лех
Гражданство
Германия
Дата рождения
16 авг. 1992 (28) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
03.04.2019 03 апр. 2019 ср 19:30
Бавария
5 : 4
Хайденхайм
03.04.2019 03 апр. 2019 ср 19:30
был в запасе
Германия. Кубок, 1/4 финала
Бавария
5
Хайденхайм
4
был в запасе
05.02.2019 05 февр. 2019 вт 20:30
Хайденхайм
2 : 1
Байер
05.02.2019 05 февр. 2019 вт 20:30
был в запасе
Германия. Кубок, 1/8 финала
Хайденхайм
2
Байер
1
был в запасе
30.10.2018 30 окт. 2018 вт 22:45
Хайденхайм
3 : 0
Зандхаузен
30.10.2018 30 окт. 2018 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хайденхайм
3
Зандхаузен
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/16 финала