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Материалы
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Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Медицина
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Олимпиада
Денис Томалья
№18
Нападающий
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Команда
Лех
Гражданство
Германия
Дата рождения
16 авг. 1992 (28) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. кубок
лига европы групповой этап
германия. бундеслига
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
03.04.2019
03 апр. 2019
ср
19:30
Бавария
5 : 4
Хайденхайм
03.04.2019
03 апр. 2019
ср
19:30
был в запасе
Германия. Кубок, 1/4 финала
Бавария
5
Хайденхайм
4
был в запасе
05.02.2019
05 февр. 2019
вт
20:30
Хайденхайм
2 : 1
Байер
05.02.2019
05 февр. 2019
вт
20:30
был в запасе
Германия. Кубок, 1/8 финала
Хайденхайм
2
Байер
1
был в запасе
30.10.2018
30 окт. 2018
вт
22:45
Хайденхайм
3 : 0
Зандхаузен
30.10.2018
30 окт. 2018
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хайденхайм
3
Зандхаузен
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/16 финала