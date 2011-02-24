Маттиас Барон
№28
Нападающий
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Команда
Вадуц
Гражданство
Германия
Дата рождения
17 авг. 1988 (32) года
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.02.2011 24 февр. 2011 чт 21:00
Спартак
1 : 1
Базель
24.02.2011 24 февр. 2011 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Спартак
1
Базель
1
был в запасе