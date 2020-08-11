Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Антуан Гризманн
Роберт Левандовски
Златан Ибрагимович
Килиан Мбаппе
Неймар Да Силва
Александр Кокорин
Артем Дзюба
Маркос Аоас Корреа
Эрлинг Браут Холанд
Россия
Словакия
Нидерланды
США
Англия
Косово
Бельгия
Мальта
Белоруссия
Франция
Китай
Уфа
Динамо
Спартак
Зенит
Ливерпуль
Краснодар
Манчестер Сити
Бавария
ЦСКА
Реал
Локомотив
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Таулант Джака
№34
Полузащитник
Подписаться
Команда
Базель
Гражданство
Албания
Дата рождения
28 марта 1991 (30) лет
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
отбор че-2020
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2015/2016
2013/2014
2010/2011
11.08.2020
11 авг. 2020
вт
22:00
Шахтер
4 : 1
Базель
11.08.2020
11 авг. 2020
вт
22:00
минуты: 1' - 60'
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Шахтер
4
Базель
1
минуты: 1' - 60' / Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
06.08.2020
06 авг. 2020
чт
22:00
Базель
1 : 0
Айнтрахт
06.08.2020
06 авг. 2020
чт
22:00
минуты: 1' - 87'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Базель
1
Айнтрахт
0
минуты: 1' - 87' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
12.03.2020
12 марта 2020
чт
20:55
Айнтрахт
0 : 3
Базель
12.03.2020
12 марта 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Айнтрахт
0
Базель
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
20:55
Базель
1 : 0
АПОЭЛ
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Базель
1
АПОЭЛ
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
АПОЭЛ
0 : 3
Базель
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
АПОЭЛ
0
Базель
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала