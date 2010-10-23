Лилиан Боше
№35
Полузащитник
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Команда
Валансьен
Гражданство
Франция
Дата рождения
4 марта 1991 (30) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.10.2010 23 окт. 2010 сб 20:00
Монако
0 : 2
Валансьен
23.10.2010 23 окт. 2010 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Монако
0
Валансьен
2
был в запасе