Ли Николлс
№13
Вратарь
Подписаться
Команда
Уиган Атлетик
Гражданство
Англия
Дата рождения
5 окт. 1992 (28) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.12.2013 12 дек. 2013 чт 21:00
Марибор
2 : 1
Уиган Атлетик
12.12.2013 12 дек. 2013 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Марибор
2
Уиган Атлетик
1
был в запасе
28.11.2013 28 нояб. 2013 чт 23:05
Уиган Атлетик
1 : 2
Зюлте-Варегем
28.11.2013 28 нояб. 2013 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Уиган Атлетик
1
Зюлте-Варегем
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
07.11.2013 07 нояб. 2013 чт 20:00
Рубин
1 : 0
Уиган Атлетик
07.11.2013 07 нояб. 2013 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Рубин
1
Уиган Атлетик
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
24.10.2013 24 окт. 2013 чт 22:05
Уиган Атлетик
1 : 1
Рубин
24.10.2013 24 окт. 2013 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Уиган Атлетик
1
Рубин
1
был в запасе
03.10.2013 03 окт. 2013 чт 22:05
Уиган Атлетик
3 : 1
Марибор
03.10.2013 03 окт. 2013 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Уиган Атлетик
3
Марибор
1
был в запасе
19.09.2013 19 сент. 2013 чт 20:00
Зюлте-Варегем
0 : 0
Уиган Атлетик
19.09.2013 19 сент. 2013 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Зюлте-Варегем
0
Уиган Атлетик
0
был в запасе