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Евро-2020
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Олимпиада
Ли Николлс
№13
Вратарь
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Команда
Уиган Атлетик
Гражданство
Англия
Дата рождения
5 окт. 1992 (28) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
англия. премьер-лига
Сезон:
2013/2014
12.12.2013
12 дек. 2013
чт
21:00
Марибор
2 : 1
Уиган Атлетик
12.12.2013
12 дек. 2013
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Марибор
2
Уиган Атлетик
1
был в запасе
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
23:05
Уиган Атлетик
1 : 2
Зюлте-Варегем
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Уиган Атлетик
1
Зюлте-Варегем
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
07.11.2013
07 нояб. 2013
чт
20:00
Рубин
1 : 0
Уиган Атлетик
07.11.2013
07 нояб. 2013
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Рубин
1
Уиган Атлетик
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
22:05
Уиган Атлетик
1 : 1
Рубин
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Уиган Атлетик
1
Рубин
1
был в запасе
03.10.2013
03 окт. 2013
чт
22:05
Уиган Атлетик
3 : 1
Марибор
03.10.2013
03 окт. 2013
чт
22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Уиган Атлетик
3
Марибор
1
был в запасе
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
20:00
Зюлте-Варегем
0 : 0
Уиган Атлетик
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Зюлте-Варегем
0
Уиган Атлетик
0
был в запасе