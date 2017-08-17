Стефанос Атанасиадис
№33
Нападающий
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Команда
ПАОК
Гражданство
Греция
Дата рождения
24 дек. 1988 (32) года
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.08.2017 17 авг. 2017 чт 21:00
ПАОК
3 : 1
Эстерсунд
17.08.2017 17 авг. 2017 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
ПАОК
3
Эстерсунд
1
был в запасе
27.07.2017 27 июля 2017 чт 19:30
Олимпик
1 : 1
ПАОК
27.07.2017 27 июля 2017 чт 19:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Олимпик
1
ПАОК
1
был в запасе