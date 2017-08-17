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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Стефанос Атанасиадис
№33
Нападающий
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Команда
ПАОК
Гражданство
Греция
Дата рождения
24 дек. 1988 (32) года
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
Сезон:
2017/2018
2016/2017
17.08.2017
17 авг. 2017
чт
21:00
ПАОК
3 : 1
Эстерсунд
17.08.2017
17 авг. 2017
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
ПАОК
3
Эстерсунд
1
был в запасе
27.07.2017
27 июля 2017
чт
19:30
Олимпик
1 : 1
ПАОК
27.07.2017
27 июля 2017
чт
19:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Олимпик
1
ПАОК
1
был в запасе