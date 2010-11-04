Ян Запотока
№13
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Словакия
Дата рождения
23 марта 1988 (33) года
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
04.11.2010 04 нояб. 2010 чт 21:00
Лех
3 : 1
Манчестер Сити
04.11.2010 04 нояб. 2010 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Лех
3
Манчестер Сити
1
был в запасе
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 22:05
Манчестер Сити
3 : 1
Лех
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Манчестер Сити
3
Лех
1
был в запасе