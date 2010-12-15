Али Кучик
№0
Нападающий
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Команда
Гражданство
Турция
Дата рождения
17 июня 1991 (29) лет
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.12.2010 15 дек. 2010 ср 23:05
Бешикташ
2 : 0
Рапид
15.12.2010 15 дек. 2010 ср 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Бешикташ
2
Рапид
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
02.12.2010 02 дек. 2010 чт 21:00
ЦСКА
1 : 2
Бешикташ
02.12.2010 02 дек. 2010 чт 21:00
минуты: 46' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
ЦСКА
1
Бешикташ
2
минуты: 46' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 20:00
Бешикташ
1 : 3
Порту
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 20:00
минуты: 70' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Бешикташ
1
Порту
3
минуты: 70' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур