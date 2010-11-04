Луис Эдер
№20
Нападающий
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
9 янв. 1987 (34) года
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
04.11.2010 04 нояб. 2010 чт 23:05
АЕК
1 : 1
Андерлехт
04.11.2010 04 нояб. 2010 чт 23:05
минуты: 65' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
АЕК
1
Андерлехт
1
минуты: 65' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 20:00
Андерлехт
3 : 0
АЕК
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 20:00
минуты: 1' - 64'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Андерлехт
3
АЕК
0
минуты: 1' - 64' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур