Коннор Клиффорд
№16
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Ирландия
Дата рождения
1 окт. 1991 (29) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.11.2010 23 нояб. 2010 вт 22:45
Челси
2 : 1
Жилина
23.11.2010 23 нояб. 2010 вт 22:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
Челси
2
Жилина
1
был в запасе
19.10.2010 19 окт. 2010 вт 19:30
Спартак
0 : 2
Челси
19.10.2010 19 окт. 2010 вт 19:30
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 3 тур
Спартак
0
Челси
2
был в запасе