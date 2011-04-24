Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Антуан Гризманн
Роберт Левандовски
Златан Ибрагимович
Килиан Мбаппе
Неймар Да Силва
Александр Кокорин
Артем Дзюба
Маркос Аоас Корреа
Эрлинг Браут Холанд
Россия
Словакия
Нидерланды
США
Англия
Косово
Бельгия
Мальта
Франция
Китай
Белоруссия
Уфа
Динамо
Спартак
Зенит
Ливерпуль
Краснодар
Манчестер Сити
Бавария
ЦСКА
Реал
Локомотив
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Франк Жульенн
№33
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
7 марта 1993 (28) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2010/2011
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
18:00
Монако
1 : 0
Ренн
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Монако
1
Ренн
0
был в запасе
09.04.2011
09 апр. 2011
сб
22:00
Брест
2 : 0
Ренн
09.04.2011
09 апр. 2011
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Брест
2
Ренн
0
был в запасе
02.04.2011
02 апр. 2011
сб
20:00
Ренн
0 : 0
Осер
02.04.2011
02 апр. 2011
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Ренн
0
Осер
0
был в запасе
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
19:00
Ренн
2 : 0
Ницца
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Ренн
2
Ницца
0
был в запасе
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
23:00
Ренн
4 : 0
Арль-Авиньон
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
23:00
минуты: 89' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Ренн
4
Арль-Авиньон
0
минуты: 89' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
21:00
Ренн
1 : 0
Валансьен
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Ренн
1
Валансьен
0
был в запасе
01.12.2010
01 дек. 2010
ср
21:00
Марсель
0 : 0
Ренн
01.12.2010
01 дек. 2010
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
0
Ренн
0
был в запасе
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
21:00
Лорьян
2 : 0
Ренн
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Лорьян
2
Ренн
0
был в запасе
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
20:00
Ренн
0 : 1
Монпелье
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
0
Монпелье
1
был в запасе
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
18:00
Ланс
0 : 0
Ренн
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Ланс
0
Ренн
0
был в запасе