Франк Жульенн
№33
Нападающий
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
7 марта 1993 (28) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 18:00
Монако
1 : 0
Ренн
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Монако
1
Ренн
0
был в запасе
09.04.2011 09 апр. 2011 сб 22:00
Брест
2 : 0
Ренн
09.04.2011 09 апр. 2011 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Брест
2
Ренн
0
был в запасе
02.04.2011 02 апр. 2011 сб 20:00
Ренн
0 : 0
Осер
02.04.2011 02 апр. 2011 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Ренн
0
Осер
0
был в запасе
13.02.2011 13 февр. 2011 вс 19:00
Ренн
2 : 0
Ницца
13.02.2011 13 февр. 2011 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Ренн
2
Ницца
0
был в запасе
15.01.2011 15 янв. 2011 сб 23:00
Ренн
4 : 0
Арль-Авиньон
15.01.2011 15 янв. 2011 сб 23:00
минуты: 89' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Ренн
4
Арль-Авиньон
0
минуты: 89' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
18.12.2010 18 дек. 2010 сб 21:00
Ренн
1 : 0
Валансьен
18.12.2010 18 дек. 2010 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Ренн
1
Валансьен
0
был в запасе
01.12.2010 01 дек. 2010 ср 21:00
Марсель
0 : 0
Ренн
01.12.2010 01 дек. 2010 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
0
Ренн
0
был в запасе
27.11.2010 27 нояб. 2010 сб 21:00
Лорьян
2 : 0
Ренн
27.11.2010 27 нояб. 2010 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Лорьян
2
Ренн
0
был в запасе
23.10.2010 23 окт. 2010 сб 20:00
Ренн
0 : 1
Монпелье
23.10.2010 23 окт. 2010 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
0
Монпелье
1
был в запасе
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 18:00
Ланс
0 : 0
Ренн
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Ланс
0
Ренн
0
был в запасе