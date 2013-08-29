Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Антуан Гризманн
Роберт Левандовски
Златан Ибрагимович
Килиан Мбаппе
Неймар Да Силва
Александр Кокорин
Артем Дзюба
Маркос Аоас Корреа
Эрлинг Браут Холанд
Россия
Словакия
Нидерланды
США
Англия
Косово
Бельгия
Мальта
Франция
Китай
Белоруссия
Уфа
Динамо
Спартак
Зенит
Ливерпуль
Краснодар
Манчестер Сити
Бавария
ЦСКА
Реал
Локомотив
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Весли Верхоек
№28
Нападающий
Подписаться
Команда
Гоу Эхед Иглс
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
25 сент. 1986 (34) года
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
Сезон:
2013/2014
29.08.2013
29 авг. 2013
чт
22:00
Фейеноорд
1 : 2
Кубань (ЛФЛ)
29.08.2013
29 авг. 2013
чт
22:00
минуты: 76' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Фейеноорд
1
Кубань (ЛФЛ)
2
минуты: 76' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
22.08.2013
22 авг. 2013
чт
19:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 0
Фейеноорд
22.08.2013
22 авг. 2013
чт
19:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Кубань (ЛФЛ)
1
Фейеноорд
0
был в запасе