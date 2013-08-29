Весли Верхоек
№28
Нападающий
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Команда
Гоу Эхед Иглс
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
25 сент. 1986 (34) года
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
29.08.2013 29 авг. 2013 чт 22:00
Фейеноорд
1 : 2
Кубань (ЛФЛ)
29.08.2013 29 авг. 2013 чт 22:00
минуты: 76' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Фейеноорд
1
Кубань (ЛФЛ)
2
минуты: 76' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
22.08.2013 22 авг. 2013 чт 19:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 0
Фейеноорд
22.08.2013 22 авг. 2013 чт 19:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Кубань (ЛФЛ)
1
Фейеноорд
0
был в запасе