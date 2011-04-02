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Евро-2020
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Олимпиада
Флориан Айжу
№0
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
15 авг. 1990 (30) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2010/2011
02.04.2011
02 апр. 2011
сб
22:00
Тулуза
0 : 1
Монпелье
02.04.2011
02 апр. 2011
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Тулуза
0
Монпелье
1
был в запасе
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
23:00
Тулуза
1 : 2
Ренн
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Тулуза
1
Ренн
2
был в запасе
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
21:00
Сент-Этьен
2 : 1
Тулуза
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Сент-Этьен
2
Тулуза
1
был в запасе
12.12.2010
12 дек. 2010
вс
19:00
Лион
2 : 0
Тулуза
12.12.2010
12 дек. 2010
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Лион
2
Тулуза
0
был в запасе
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
21:00
Монпелье
1 : 0
Тулуза
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Монпелье
1
Тулуза
0
был в запасе