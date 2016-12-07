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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Элиас (Элиас Мендес Триндаде)
№7
Полузащитник
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Команда
Атлетико Минейро
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
16 мая 1985 (35) лет
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2016/2017
07.12.2016
07 дек. 2016
ср
22:45
Легия
1 : 0
Спортинг
07.12.2016
07 дек. 2016
ср
22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Легия
1
Спортинг
0
был в запасе
22.11.2016
22 нояб. 2016
вт
22:45
Спортинг
1 : 2
Реал
22.11.2016
22 нояб. 2016
вт
22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Спортинг
1
Реал
2
был в запасе
02.11.2016
02 нояб. 2016
ср
22:45
Боруссия
1 : 0
Спортинг
02.11.2016
02 нояб. 2016
ср
22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Боруссия
1
Спортинг
0
был в запасе
18.10.2016
18 окт. 2016
вт
21:45
Спортинг
1 : 2
Боруссия
54'
54'
54'
18.10.2016
18 окт. 2016
вт
21:45
минуты: 1' - 61'
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Спортинг
1
Боруссия
2
минуты: 1' - 61' / Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
14.09.2016
14 сент. 2016
ср
21:45
Реал
2 : 1
Спортинг
14.09.2016
14 сент. 2016
ср
21:45
минуты: 73' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Реал
2
Спортинг
1
минуты: 73' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур