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Материалы
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Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Даниэл Мойсов
№5
Защитник
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Команда
АЕК
Гражданство
Македония
Дата рождения
25 дек. 1987 (33) года
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
21:30
Гент
3 : 0
АЕК
90'
90'
90'
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
21:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Гент
3
АЕК
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
08.08.2019
08 авг. 2019
чт
18:30
АЕК
1 : 1
Гент
08.08.2019
08 авг. 2019
чт
18:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
АЕК
1
Гент
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
19:30
Левски
0 : 4
АЕК
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
19:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Левски
0
АЕК
4
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
25.07.2019
25 июля 2019
чт
18:30
АЕК
3 : 0
Левски
25.07.2019
25 июля 2019
чт
18:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
АЕК
3
Левски
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
18.07.2019
18 июля 2019
чт
20:00
Петрокуб
0 : 1
АЕК
18.07.2019
18 июля 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Петрокуб
0
АЕК
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд
11.07.2019
11 июля 2019
чт
18:30
АЕК
1 : 0
Петрокуб
11.07.2019
11 июля 2019
чт
18:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
АЕК
1
Петрокуб
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд