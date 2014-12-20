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Евро-2020
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Олимпиада
Марсель Де Йонг
№71
Защитник
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Команда
Гражданство
Канада
Дата рождения
15 окт. 1986 (34) года
Рост
174
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
20.12.2014
20 дек. 2014
сб
17:30
Аугсбург
2 : 1
Боруссия
20.12.2014
20 дек. 2014
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Аугсбург
2
Боруссия
1
был в запасе
16.12.2014
16 дек. 2014
вт
22:00
Ганновер-96
2 : 0
Аугсбург
16.12.2014
16 дек. 2014
вт
22:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Ганновер-96
2
Аугсбург
0
был в запасе
13.12.2014
13 дек. 2014
сб
17:30
Аугсбург
0 : 4
Бавария
13.12.2014
13 дек. 2014
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Аугсбург
0
Бавария
4
был в запасе
18.10.2014
18 окт. 2014
сб
16:30
Майнц
2 : 1
Аугсбург
18.10.2014
18 окт. 2014
сб
16:30
минуты: 1' - 56'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Майнц
2
Аугсбург
1
минуты: 1' - 56' / Германия. Бундеслига, 8 тур
05.10.2014
05 окт. 2014
вс
16:30
Вольфсбург
1 : 0
Аугсбург
05.10.2014
05 окт. 2014
вс
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Вольфсбург
1
Аугсбург
0
был в запасе
28.09.2014
28 сент. 2014
вс
16:30
Аугсбург
1 : 0
Герта
28.09.2014
28 сент. 2014
вс
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Аугсбург
1
Герта
0
был в запасе
24.09.2014
24 сент. 2014
ср
21:00
Байер
1 : 0
Аугсбург
24.09.2014
24 сент. 2014
ср
21:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Байер
1
Аугсбург
0
был в запасе
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
16:30
Аугсбург
4 : 2
Вердер
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Аугсбург
4
Вердер
2
был в запасе
14.09.2014
14 сент. 2014
вс
16:30
Айнтрахт
0 : 1
Аугсбург
14.09.2014
14 сент. 2014
вс
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Айнтрахт
0
Аугсбург
1
был в запасе
29.08.2014
29 авг. 2014
пт
21:30
Аугсбург
2 : 3
Боруссия
29.08.2014
29 авг. 2014
пт
21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Аугсбург
2
Боруссия
3
был в запасе
23.08.2014
23 авг. 2014
сб
16:30
Хоффенхайм
2 : 0
Аугсбург
23.08.2014
23 авг. 2014
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Хоффенхайм
2
Аугсбург
0
был в запасе