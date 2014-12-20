Марсель Де Йонг
№71
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Канада
Дата рождения
15 окт. 1986 (34) года
Рост
174
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.12.2014 20 дек. 2014 сб 17:30
Аугсбург
2 : 1
Боруссия
20.12.2014 20 дек. 2014 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Аугсбург
2
Боруссия
1
был в запасе
16.12.2014 16 дек. 2014 вт 22:00
Ганновер-96
2 : 0
Аугсбург
16.12.2014 16 дек. 2014 вт 22:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Ганновер-96
2
Аугсбург
0
был в запасе
13.12.2014 13 дек. 2014 сб 17:30
Аугсбург
0 : 4
Бавария
13.12.2014 13 дек. 2014 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Аугсбург
0
Бавария
4
был в запасе
18.10.2014 18 окт. 2014 сб 16:30
Майнц
2 : 1
Аугсбург
18.10.2014 18 окт. 2014 сб 16:30
минуты: 1' - 56'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Майнц
2
Аугсбург
1
минуты: 1' - 56' / Германия. Бундеслига, 8 тур
05.10.2014 05 окт. 2014 вс 16:30
Вольфсбург
1 : 0
Аугсбург
05.10.2014 05 окт. 2014 вс 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Вольфсбург
1
Аугсбург
0
был в запасе
28.09.2014 28 сент. 2014 вс 16:30
Аугсбург
1 : 0
Герта
28.09.2014 28 сент. 2014 вс 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Аугсбург
1
Герта
0
был в запасе
24.09.2014 24 сент. 2014 ср 21:00
Байер
1 : 0
Аугсбург
24.09.2014 24 сент. 2014 ср 21:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Байер
1
Аугсбург
0
был в запасе
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 16:30
Аугсбург
4 : 2
Вердер
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Аугсбург
4
Вердер
2
был в запасе
14.09.2014 14 сент. 2014 вс 16:30
Айнтрахт
0 : 1
Аугсбург
14.09.2014 14 сент. 2014 вс 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Айнтрахт
0
Аугсбург
1
был в запасе
29.08.2014 29 авг. 2014 пт 21:30
Аугсбург
2 : 3
Боруссия
29.08.2014 29 авг. 2014 пт 21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Аугсбург
2
Боруссия
3
был в запасе
23.08.2014 23 авг. 2014 сб 16:30
Хоффенхайм
2 : 0
Аугсбург
23.08.2014 23 авг. 2014 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Хоффенхайм
2
Аугсбург
0
был в запасе