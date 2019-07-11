Эдгар Манучарян
№10
Нападающий
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Команда
Алашкерт
Гражданство
Армения
Дата рождения
19 янв. 1987 (34) года
Рост
177
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.07.2019 11 июля 2019 чт 16:30
Пюник
3 : 3
Шкупи
11.07.2019 11 июля 2019 чт 16:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Пюник
3
Шкупи
3
был в запасе