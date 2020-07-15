Юра Мовсисян
№14
Нападающий
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Команда
Гражданство
Армения
Дата рождения
2 авг. 1987 (33) года
Рост
181
Вес
81
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Матчи «Спартак» – «Ахмат» – всегда шоу. Дебют Карпина, потасовка тренеров, чемпионский праздник
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#Спартак
15 июля 2020, 20:45
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