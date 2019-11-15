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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Артур Едигарян
№87
Полузащитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Армения
Дата рождения
26 июня 1987 (33) года
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
россия. фнл второй этап
Сезон:
2019
15.11.2019
15 нояб. 2019
пт
20:00
Армения
0 : 1
Греция
84'
84'
84'
15.11.2019
15 нояб. 2019
пт
20:00
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 9 тур
Армения
0
Греция
1
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 9 тур