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Роберт Арзуманян
№5
Защитник
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Команда
Шахтер
Гражданство
Армения
Дата рождения
24 июля 1985 (35) лет
Рост
184
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы квалификация
россия. фнл
Сезон:
2015/2016
2014/2015
03.12.2015
03 дек. 2015
чт
17:00
Амкар
2 : 0
ЦСКА
03.12.2015
03 дек. 2015
чт
17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Амкар
2
ЦСКА
0
был в запасе
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
12:00
Амкар
1 : 2
Рубин
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
12:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Амкар
1
Рубин
2
был в запасе
07.11.2015
07 нояб. 2015
сб
16:15
Уфа
2 : 1
Амкар
07.11.2015
07 нояб. 2015
сб
16:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Уфа
2
Амкар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
02.11.2015
02 нояб. 2015
пн
17:00
Амкар
1 : 0
Ахмат
02.11.2015
02 нояб. 2015
пн
17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Амкар
1
Ахмат
0
был в запасе
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
19:00
Локомотив
3 : 0
Амкар
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3
Амкар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
28.09.2015
28 сент. 2015
пн
16:30
Амкар
2 : 1
Мордовия
28.09.2015
28 сент. 2015
пн
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Амкар
2
Мордовия
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
12.09.2015
12 сент. 2015
сб
16:30
Амкар
1 : 1
Кубань (ЛФЛ)
12.09.2015
12 сент. 2015
сб
16:30
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Амкар
1
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
28.08.2015
28 авг. 2015
пт
20:00
Ростов
1 : 0
Амкар
28.08.2015
28 авг. 2015
пт
20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Ростов
1
Амкар
0
был в запасе
22.08.2015
22 авг. 2015
сб
15:00
Амкар
1 : 3
Спартак
22.08.2015
22 авг. 2015
сб
15:00
минуты: 1' - 75'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Амкар
1
Спартак
3
минуты: 1' - 75' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
14.08.2015
14 авг. 2015
пт
17:00
Амкар
1 : 1
Анжи
14.08.2015
14 авг. 2015
пт
17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Амкар
1
Анжи
1
был в запасе
09.08.2015
09 авг. 2015
вс
13:30
ЦСКА
2 : 0
Амкар
09.08.2015
09 авг. 2015
вс
13:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 4 тур
ЦСКА
2
Амкар
0
был в запасе
01.08.2015
01 авг. 2015
сб
14:00
Амкар
1 : 0
Крылья Советов
01.08.2015
01 авг. 2015
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Амкар
1
Крылья Советов
0
был в запасе
26.07.2015
26 июля 2015
вс
17:00
Рубин
0 : 2
Амкар
26.07.2015
26 июля 2015
вс
17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Рубин
0
Амкар
2
был в запасе
20.07.2015
20 июля 2015
пн
17:00
Амкар
0 : 1
Краснодар
20.07.2015
20 июля 2015
пн
17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Амкар
0
Краснодар
1
был в запасе