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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
Селчук Инан
№8
Полузащитник
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Команда
Галатасарай
Гражданство
Турция
Дата рождения
10 февр. 1985 (36) лет
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
26.11.2019
26 нояб. 2019
вт
20:55
Галатасарай
1 : 1
Брюгге
26.11.2019
26 нояб. 2019
вт
20:55
минуты: 80' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Галатасарай
1
Брюгге
1
минуты: 80' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
06.11.2019
06 нояб. 2019
ср
23:00
Реал
6 : 0
Галатасарай
06.11.2019
06 нояб. 2019
ср
23:00
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Реал
6
Галатасарай
0
был в запасе
22.10.2019
22 окт. 2019
вт
22:00
Галатасарай
0 : 1
Реал
22.10.2019
22 окт. 2019
вт
22:00
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Галатасарай
0
Реал
1
был в запасе