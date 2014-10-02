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Материалы
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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Онур Реджер Киврак
№1
Вратарь
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Команда
Трабзонспор
Гражданство
Турция
Дата рождения
1 янв. 1988 (33) года
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2014/2015
2013/2014
02.10.2014
02 окт. 2014
чт
20:00
Трабзонспор
0 : 1
Легия
02.10.2014
02 окт. 2014
чт
20:00
минуты: 1' - 65'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Трабзонспор
0
Легия
1
минуты: 1' - 65' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
22:05
Металлист
1 : 2
Трабзонспор
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Металлист
1
Трабзонспор
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур