Андрия Делибашич
№23
Нападающий
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Команда
Гражданство
Черногория
Дата рождения
24 апр. 1981 (39) лет
Рост
187
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.05.2013 26 мая 2013 вс 21:00
Хетафе
1 : 2
Райо Вальекано
26.05.2013 26 мая 2013 вс 21:00
минуты: 88' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Хетафе
1
Райо Вальекано
2
минуты: 88' - 90' / Испания. Примера, 37 тур
12.05.2013 12 мая 2013 вс 13:00
Райо Вальекано
0 : 4
Валенсия
45'
45'
45'
12.05.2013 12 мая 2013 вс 13:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Райо Вальекано
0
Валенсия
4
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 35 тур
26.04.2013 26 апр. 2013 пт 22:00
Райо Вальекано
2 : 2
Осасуна
7'
87'
7'
87'
7'
87'
26.04.2013 26 апр. 2013 пт 22:00
7'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Райо Вальекано
2
Осасуна
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
19.04.2013 19 апр. 2013 пт 22:00
Мальорка
1 : 1
Райо Вальекано
19.04.2013 19 апр. 2013 пт 22:00
минуты: 1' - 80'
Испания. Примера, 32 тур
Мальорка
1
Райо Вальекано
1
минуты: 1' - 80' / Испания. Примера, 32 тур
14.04.2013 14 апр. 2013 вс 13:00
Райо Вальекано
0 : 2
Реал Сосьедад
14.04.2013 14 апр. 2013 вс 13:00
минуты: 62' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Райо Вальекано
0
Реал Сосьедад
2
минуты: 62' - 90' / Испания. Примера, 31 тур
07.04.2013 07 апр. 2013 вс 13:00
Сельта
0 : 2
Райо Вальекано
83'
83'
83'
07.04.2013 07 апр. 2013 вс 13:00
83'
минуты: 79' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Сельта
0
Райо Вальекано
2
минуты: 79' - 90' / Испания. Примера, 30 тур
30.03.2013 30 марта 2013 сб 18:00
Райо Вальекано
1 : 3
Малага
30.03.2013 30 марта 2013 сб 18:00
минуты: 81' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Райо Вальекано
1
Малага
3
минуты: 81' - 90' / Испания. Примера, 29 тур
09.03.2013 09 марта 2013 сб 18:00
Райо Вальекано
2 : 0
Эспаньол
09.03.2013 09 марта 2013 сб 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Райо Вальекано
2
Эспаньол
0
был в запасе
02.03.2013 02 марта 2013 сб 20:00
Депортиво
0 : 0
Райо Вальекано
02.03.2013 02 марта 2013 сб 20:00
минуты: 74' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Депортиво
0
Райо Вальекано
0
минуты: 74' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
24.02.2013 24 февр. 2013 вс 14:00
Райо Вальекано
1 : 2
Вальядолид
24.02.2013 24 февр. 2013 вс 14:00
минуты: 82' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Райо Вальекано
1
Вальядолид
2
минуты: 82' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
17.02.2013 17 февр. 2013 вс 22:59
Реал
2 : 0
Райо Вальекано
17.02.2013 17 февр. 2013 вс 22:59
минуты: 83' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Реал
2
Райо Вальекано
0
минуты: 83' - 90' / Испания. Примера, 24 тур
10.02.2013 10 февр. 2013 вс 22:59
Райо Вальекано
2 : 1
Атлетико
10.02.2013 10 февр. 2013 вс 22:59
минуты: 75' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Райо Вальекано
2
Атлетико
1
минуты: 75' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
03.02.2013 03 февр. 2013 вс 19:00
Севилья
2 : 1
Райо Вальекано
03.02.2013 03 февр. 2013 вс 19:00
минуты: 1' - 61'
Испания. Примера, 22 тур
Севилья
2
Райо Вальекано
1
минуты: 1' - 61' / Испания. Примера, 22 тур
27.01.2013 27 янв. 2013 вс 19:00
Райо Вальекано
3 : 0
Бетис
64'
65'
64'
65'
64'
65'
27.01.2013 27 янв. 2013 вс 19:00
64'
минуты: 1' - 78'
Испания. Примера, 21 тур
Райо Вальекано
3
Бетис
0
минуты: 1' - 78' / Испания. Примера, 21 тур
07.01.2013 07 янв. 2013 пн 22:00
Райо Вальекано
3 : 1
Хетафе
07.01.2013 07 янв. 2013 пн 22:00
минуты: 77' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Райо Вальекано
3
Хетафе
1
минуты: 77' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
20.12.2012 20 дек. 2012 чт 22:00
Райо Вальекано
3 : 0
Леванте
20.12.2012 20 дек. 2012 чт 22:00
минуты: 73' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Райо Вальекано
3
Леванте
0
минуты: 73' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
16.12.2012 16 дек. 2012 вс 19:00
Валенсия
0 : 1
Райо Вальекано
16.12.2012 16 дек. 2012 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Валенсия
0
Райо Вальекано
1
был в запасе
10.12.2012 10 дек. 2012 пн 22:59
Райо Вальекано
0 : 2
Сарагоса
10.12.2012 10 дек. 2012 пн 22:59
минуты: 65' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Райо Вальекано
0
Сарагоса
2
минуты: 65' - 90' / Испания. Примера, 15 тур
30.11.2012 30 нояб. 2012 пт 22:59
Осасуна
1 : 0
Райо Вальекано
30.11.2012 30 нояб. 2012 пт 22:59
минуты: 69' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Осасуна
1
Райо Вальекано
0
минуты: 69' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
24.11.2012 24 нояб. 2012 сб 18:00
Райо Вальекано
2 : 0
Мальорка
90'
90'
90'
24.11.2012 24 нояб. 2012 сб 18:00
90'
минуты: 79' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
2
Мальорка
0
минуты: 79' - 90' / Испания. Примера, 13 тур