Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Антуан Гризманн
Роберт Левандовски
Златан Ибрагимович
Килиан Мбаппе
Неймар Да Силва
Александр Кокорин
Артем Дзюба
Маркос Аоас Корреа
Эрлинг Браут Холанд
Россия
Словакия
Нидерланды
США
Англия
Косово
Бельгия
Мальта
Франция
Германия
Белоруссия
Уфа
Динамо
Спартак
Зенит
Ливерпуль
Краснодар
Манчестер Сити
Бавария
ЦСКА
Реал
Локомотив
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Николас Мартин Горобсов
№21
Полузащитник
Подписаться
Команда
Торино
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
25 нояб. 1989 (31) год
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2010/2011
22.05.2011
22 мая 2011
вс
19:00
Дженоа
3 : 2
Чезена
22.05.2011
22 мая 2011
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Дженоа
3
Чезена
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
30.04.2011
30 апр. 2011
сб
19:00
Чезена
1 : 2
Интер
30.04.2011
30 апр. 2011
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Чезена
1
Интер
2
был в запасе
19.03.2011
19 марта 2011
сб
20:00
Лацио
1 : 0
Чезена
19.03.2011
19 марта 2011
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Лацио
1
Чезена
0
был в запасе
23.01.2011
23 янв. 2011
вс
22:45
Милан
2 : 0
Чезена
23.01.2011
23 янв. 2011
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Милан
2
Чезена
0
был в запасе
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
17:00
Бари
1 : 1
Чезена
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Бари
1
Чезена
1
был в запасе
07.11.2010
07 нояб. 2010
вс
17:00
Ювентус
3 : 1
Чезена
07.11.2010
07 нояб. 2010
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
3
Чезена
1
был в запасе
31.10.2010
31 окт. 2010
вс
17:00
Чезена
0 : 1
Сампдория
31.10.2010
31 окт. 2010
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Чезена
0
Сампдория
1
был в запасе
02.10.2010
02 окт. 2010
сб
19:00
Удинезе
1 : 0
Чезена
02.10.2010
02 окт. 2010
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Удинезе
1
Чезена
0
был в запасе