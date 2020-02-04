Джейми Макки
№12
Полузащитник
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Команда
Куинз Парк Рейнджерс
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
28 сент. 1985 (35) лет
Рост
173
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.02.2020 04 февр. 2020 вт 23:05
Оксфорд
2 : 3
Ньюкасл Юнайтед
04.02.2020 04 февр. 2020 вт 23:05
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Оксфорд
2
Ньюкасл Юнайтед
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 18:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 0
Оксфорд
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Ньюкасл Юнайтед
0
Оксфорд
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала