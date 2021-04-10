Ибрахима Траоре
№16
Полузащитник
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Команда
Боруссия
Гражданство
Гвинея
Дата рождения
21 апр. 1988 (32) года
Рост
172
Вес
61
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 16:30
Герта
-:-
Боруссия
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Герта
-
Боруссия
-
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 21:30
Боруссия
2 : 1
Фрайбург
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Боруссия
2
Фрайбург
1
был в запасе
12.03.2021 12 марта 2021 пт 22:30
Аугсбург
3 : 1
Боруссия
12.03.2021 12 марта 2021 пт 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Аугсбург
3
Боруссия
1
был в запасе
06.03.2021 06 марта 2021 сб 17:30
Боруссия
0 : 1
Байер
06.03.2021 06 марта 2021 сб 17:30
минуты: 82' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Боруссия
0
Байер
1
минуты: 82' - 90' / Германия. Бундеслига, 24 тур
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 20:30
РБ Лейпциг
3 : 2
Боруссия
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
РБ Лейпциг
3
Боруссия
2
был в запасе
19.01.2021 19 янв. 2021 вт 20:30
Боруссия
1 : 0
Вердер
19.01.2021 19 янв. 2021 вт 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Боруссия
1
Вердер
0
был в запасе
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 20:30
Штутгарт
2 : 2
Боруссия
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Штутгарт
2
Боруссия
2
был в запасе
08.01.2021 08 янв. 2021 пт 22:30
Боруссия
3 : 2
Бавария
08.01.2021 08 янв. 2021 пт 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Боруссия
3
Бавария
2
был в запасе
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 17:30
Боруссия
1 : 2
Хоффенхайм
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 17:30
минуты: 88' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Боруссия
1
Хоффенхайм
2
минуты: 88' - 90' / Германия. Бундеслига, 13 тур
15.12.2020 15 дек. 2020 вт 20:30
Айнтрахт
3 : 3
Боруссия
15.12.2020 15 дек. 2020 вт 20:30
минуты: 82' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Айнтрахт
3
Боруссия
3
минуты: 82' - 90' / Германия. Бундеслига, 12 тур
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 17:30
Боруссия
1 : 1
Герта
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 17:30
минуты: 1' - 65'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия
1
Герта
1
минуты: 1' - 65' / Германия. Бундеслига, 11 тур
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 17:30
Фрайбург
2 : 2
Боруссия
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Фрайбург
2
Боруссия
2
был в запасе
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 20:30
Боруссия
4 : 1
Шальке-04
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия
4
Шальке-04
1
был в запасе
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 17:30
Боруссия
1 : 1
Аугсбург
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия
1
Аугсбург
1
был в запасе
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 20:00
Байер
4 : 3
Боруссия
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 20:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Байер
4
Боруссия
3
был в запасе
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 20:30
Боруссия
1 : 0
РБ Лейпциг
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия
1
РБ Лейпциг
0
был в запасе
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 16:30
Майнц
2 : 3
Боруссия
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Майнц
2
Боруссия
3
был в запасе
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 21:30
Боруссия
1 : 1
Вольфсбург
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 21:30
минуты: 85' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Боруссия
1
Вольфсбург
1
минуты: 85' - 90' / Германия. Бундеслига, 4 тур
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 16:30
Кельн
1 : 3
Боруссия
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 16:30
минуты: 88' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Кельн
1
Боруссия
3
минуты: 88' - 90' / Германия. Бундеслига, 3 тур
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 16:30
Боруссия
1 : 1
Унион
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Боруссия
1
Унион
1
был в запасе