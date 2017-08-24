Тибальт Мулен
№75
Нападающий
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Команда
ПАОК
Гражданство
Франция
Дата рождения
13 янв. 1990 (31) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.08.2017 24 авг. 2017 чт 20:00
Шериф
0 : 0
Легия
24.08.2017 24 авг. 2017 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Шериф
0
Легия
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
17.08.2017 17 авг. 2017 чт 21:45
Легия
1 : 1
Шериф
17.08.2017 17 авг. 2017 чт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Легия
1
Шериф
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд