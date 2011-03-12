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Евро-2020
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Теннис
Олимпиада
Апаресидо Силва Жонатан
№25
Нападающий
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
29 марта 1990 (31) год
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2010/2011
12.03.2011
12 марта 2011
сб
21:00
Арль-Авиньон
3 : 3
Лорьян
12.03.2011
12 марта 2011
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Арль-Авиньон
3
Лорьян
3
был в запасе
06.03.2011
06 марта 2011
вс
19:00
Лион
5 : 0
Арль-Авиньон
06.03.2011
06 марта 2011
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Лион
5
Арль-Авиньон
0
был в запасе
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
21:00
Арль-Авиньон
1 : 1
Брест
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Арль-Авиньон
1
Брест
1
был в запасе
19.02.2011
19 февр. 2011
сб
21:00
Осер
1 : 1
Арль-Авиньон
19.02.2011
19 февр. 2011
сб
21:00
минуты: 83' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Осер
1
Арль-Авиньон
1
минуты: 83' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
21:00
Арль-Авиньон
0 : 0
Монпелье
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Арль-Авиньон
0
Монпелье
0
был в запасе
05.02.2011
05 февр. 2011
сб
21:00
Марсель
1 : 0
Арль-Авиньон
05.02.2011
05 февр. 2011
сб
21:00
минуты: 78' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Марсель
1
Арль-Авиньон
0
минуты: 78' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
23:00
Ренн
4 : 0
Арль-Авиньон
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
23:00
минуты: 81' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Ренн
4
Арль-Авиньон
0
минуты: 81' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
02.10.2010
02 окт. 2010
сб
20:00
Арль-Авиньон
0 : 4
Осер
02.10.2010
02 окт. 2010
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Арль-Авиньон
0
Осер
4
был в запасе